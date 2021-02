American Beauty, stasera in tv il ritratto da Oscar di ipocrisie borghesi con Kevin Spacey (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Impossibile, guardando American Beauty, non pensare al destino di Kevin Spacey, travolto da accuse pesantissime che ne hanno troncato in via probabilmente definitiva la carriera. La prima, quella del 2017 di Anthony Rapp, che sostenne di essere stato molestato dall’attore nel 1986, quando aveva soltanto 14 anni. Spacey venne estromesso da House Of Cards, fu sospesa la distribuzione del film su Gore Vidal già pronto prodotto da Netflix, e venne cancellato – caso piuttosto inedito – il suo ruolo da coprotagonista in Tutti I Soldi Del Mondo di Ridley Scott. Con il film, prossimo all’uscita – e che aveva puntato molto per la promozione proprio sulla partecipazione di Spacey –, che fu bloccato per consentire a un altro interprete, Christopher Plummer, di rigirare tutte le sequenze in cui ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Impossibile, guardando, non pensare al destino di, travolto da accuse pesantissime che ne hanno troncato in via probabilmente definitiva la carriera. La prima, quella del 2017 di Anthony Rapp, che sostenne di essere stato molestato dall’attore nel 1986, quando aveva soltanto 14 anni.venne estromesso da House Of Cards, fu sospesa la distribuzione del film su Gore Vidal già pronto prodotto da Netflix, e venne cancellato – caso piuttosto inedito – il suo ruolo da coprotagonista in Tutti I Soldi Del Mondo di Ridley Scott. Con il film, prossimo all’uscita – e che aveva puntato molto per la promozione proprio sulla partecipazione di–, che fu bloccato per consentire a un altro interprete, Christopher Plummer, di rigirare tutte le sequenze in cui ...

