American Beaty | il miglior film americano degli ultimi 20 anni con un finale sconvolgente

(Di mercoledì 17 febbraio 2021)BEAUTY Paramount Network ore 23 con Kevin Spacey, Annette Bening, Chris Cooper. Regia di Sam Mendes. Produzione USA 1999. Durata: 2 oreLA TRAMA. Un giornalista padre di famiglia è frustrato e insoddisfatto. Del lavoro e della famiglia (la moglie e la figlia sopportano a fatica la sua presenza). Una scossa a ribellarsi allo squallore quotidiano, gliela dà l'attrazione (non fatale, ma certo stuzzicante) per una precoce adolescente compagna di scuola della figlia (l'beauty del titolo). Mentre lui ringalluzzisce un altro dramma si prepara nella casa accanto. Un dramma che esplode addosso al padre di famiglia proprio quando lui s'era messo in pace colla gente e con sè stesso.PERCHE' VEDERLO. Perché è ilo di vent'fa, giustamente premiato con ...

Ultime Notizie dalla rete : American Beaty

Popcorn TV

Stanotte va in onda (ore 23, Paramount Network, canale 27) "American Beauty", pellicola del 1999 diretta da Sam Mendes con un Kevin Spacey da Oscar. L'attore americano interpreta Lester Burnham, 42enn ...DI TEODOSIO DI GENIO Ci sono film che nascono in maniera casuale. New York City, inizio anni 90. Alan Ball, sceneggiatore di serie di successo come True Bloo ...