Amedeo Goria | contratto saltato a “L’Isola dei Famosi” | il retroscena di Maria Teresa Ruta

L'Isola dei Famosi 2021 rimarrà solo un sogno per Amedeo Goria: quando tutto era pronto per la partecipazione del giornalista al reality dall'Honduras qualcosa è andato storto. Il contratto, già firmato, è diventato carta straccia per l'ex marito di Maria Teresa Ruta. Scelto tra i 16 concorrenti dell'edizione in partenza, il 67enne torinese ha dovuto rinunciare all'ingaggio. Stando a quanto trapelato, il giornalista non aveva infatti superato le visite mediche indispensabili per accertare le condizioni di salute degli aspiranti naufraghi.

