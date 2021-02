Allen v. Farrow, Mia Farrow ha "paura" della reazione di Woody Allen alla serie HBO (Di mercoledì 17 febbraio 2021) 'Ho paura di lui' ha affermato Mia Farrow in una recente intervista, pensando alla reazione di Woody Allen all'uscita della serie HBO Allen v. Farrow. Nei prossimi giorni arriverà su HBO e HBO Max Allen v. Farrow, serie in quattro parti sul passato della coppia formata da Mia Farrow e Woody Allen, e l'attrice si è detta spaventata dalla reazione che potrebbe avere l'ex-marito all'uscita del prodotto. A quasi 30 anni ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 febbraio 2021) 'Hodi lui' ha affermato Miain una recente intervista, pensandodiall'uscitaHBOv.. Nei prossimi giorni arriverà su HBO e HBO Maxv.in quattro parti sul passatocoppia formata da Mia, e l'attrice si è detta spaventata dche potrebbe avere l'ex-marito all'uscita del prodotto. A quasi 30 anni ...

