Alessandro Borghi romantico: su Instagram la foto con la fidanzata (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Impegnato sul set del nuovo progetto cinematografico “Delta”, Alessandro Borghi si lascia andare a un momento di romanticismo e pubblica una foto A distanza di giorni da San Valentino, Alessandro Borghi si lascia andare ad un po’ di romanticismo e, inaspettatamente pubblica una foto con l’attuale fidanzata. Archiaviata la lunga storia d’amore con Roberta Pitrone, da circa due anni Alessandro Borghi condivide la sua vita con un’altra donna ossia Irene Forti. Molto poco si sa della nuova compagna che è molto riservata e poco presente sui social. C’è solo una certezza: dà serenità all’attore romano che in questi anni ha macinato successi e continua a portare avanti il suo percorso d’attore sempre con impegni lavorativi stimolanti. La ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Impegnato sul set del nuovo progetto cinematografico “Delta”,si lascia andare a un momento di romanticismo e pubblica unaA distanza di giorni da San Valentino,si lascia andare ad un po’ di romanticismo e, inaspettatamente pubblica unacon l’attuale. Archiaviata la lunga storia d’amore con Roberta Pitrone, da circa due annicondivide la sua vita con un’altra donna ossia Irene Forti. Molto poco si sa della nuova compagna che è molto riservata e poco presente sui social. C’è solo una certezza: dà serenità all’attore romano che in questi anni ha macinato successi e continua a portare avanti il suo percorso d’attore sempre con impegni lavorativi stimolanti. La ...

