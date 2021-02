Alessandra Amoroso, foto boom di like: “Non è stato facile questo amore, noi lo sappiamo bene” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Alessandra Amoroso – Solonotizie24Alessandra Amoroso ha deciso di condividere una foto molto importante per lei e che rappresenta in toto l’emblema dell’amore e il trionfo di un sentimento come questo che cambia nel profondo anche le persone… A tenere banco nel mondo del web troviamo la pubblicazione di una foto condivisa da Alessandra Amoroso che in men che ha incantato gli utenti d’Instagram, che hanno premiato la cantante con un gran numero di like e commenti vari. Alessandra Amoroso, al momento lontano dalla famiglia per via dei tanti impegni lavorativo in vista della promozione del singolo realizzato in coppia con Emma Marrone, ha trovato il modo ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021)– Solonotizie24ha deciso di condividere unamolto importante per lei e che rappresenta in toto l’emblema dell’e il trionfo di un sentimento comeche cambia nel profondo anche le persone… A tenere banco nel mondo del web troviamo la pubblicazione di unacondivisa dache in men che ha incantato gli utenti d’Instagram, che hanno premiato la cantante con un gran numero die commenti vari., al momento lontano dalla famiglia per via dei tanti impegni lavorativo in vista della promozione del singolo realizzato in coppia con Emma Marrone, ha trovato il modo ...

shvdowj : @himrloverman @realgrantchap DALLA PARTE DI ALESSANDRA AMOROSO - RADIOEFFEITALIA : Alessandra Amoroso - Fidati ancora di me - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Alessandra Amoroso - La stessa - amogaiagozzi : @Sunshyne_93M Si però artisti come Mengoni o Alessandra Amoroso per esempio sono dotati di un timbro unico e una fo… - polibari2020 : RT @radionorba: Alessandra Amoroso: forza e coraggio per i bimbi del reparto di Oncoematologia del Policlinico di Bari @alessandraamoroso @… -