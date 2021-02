Al posto di Casalino arriva Paola Ansuini: la sobria portavoce di Draghi 'stile Bankitalia' (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Paola Ansuini porterà a Palazzo Chigi come nuova responsabile della comunicazione della Presidenza del Consiglio guidata da Mario Draghi, sobrietà. Il passaggio di consegne, rispetto alla gestione di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 17 febbraio 2021)porterà a Palazzo Chigi come nuova responsabile della comunicazione della Presidenza del Consiglio guidata da Mario, sobrietà. Il passaggio di consegne, rispetto alla gestione di ...

LobbaLuisa : RT @DeathOfaSalesma: Adesso che non è più al suo posto, stanno cercando di demolirlo in tutti i modi, ma presto tornerà, ne sono convinto,… - globalistIT : - DiAntonioDonat1 : @SILVESTRO_74 No Garofoli che si è ripreso il posto suo dopo che Casalino e co. l’avevano cacciato - NicolisSimone : RT @DeathOfaSalesma: Adesso che non è più al suo posto, stanno cercando di demolirlo in tutti i modi, ma presto tornerà, ne sono convinto,… - valentinadigrav : RT @Riccardo_Bocca: #Casalino oggi alle 18.30 presenta la sua autobiografia nella cameretta di mio figlio. L'unico posto in cui non l'abbia… -