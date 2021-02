Aka7even per 4 anni ha provato a entrare ad Amici e adesso vuole lasciare per Martina (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Qualcuno fermi Aka7ven. Lo avevamo detto già qualche giorno fa: urge un intervento di Anna Pettinelli che gli faccia capire che è in una scuola, per scrivere, per fare musica, per imparare. Nella scuola che gli sta dando la possibilità di studiare gratis, di produrre le sue canzoni gratis…Nella stessa scuola che per 4 anni è stata nella sua testa, nei suoi sogni. Luca ha provato per 4 volte a entrare nella scuola di Amici e adesso vorrebbe lasciarla per un motivo che nulla ha a che fare con la musica. Non riesce infatti a viversi bene la sua storia con Martina, mentre la ballerina invece, se la gestisce benissimo. Si diverte con gli altri, studia, chiacchiera, gioca. Aka7even invece è una sorta di fantasma che vive in funzione della ballerina: se le cose con lei vanno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Qualcuno fermi Aka7ven. Lo avevamo detto già qualche giorno fa: urge un intervento di Anna Pettinelli che gli faccia capire che è in una scuola, per scrivere, per fare musica, per imparare. Nella scuola che gli sta dando la possibilità di studiare gratis, di produrre le sue canzoni gratis…Nella stessa scuola che per 4è stata nella sua testa, nei suoi sogni. Luca haper 4 volte anella scuola divorrebbe lasciarla per un motivo che nulla ha a che fare con la musica. Non riesce infatti a viversi bene la sua storia con, mentre la ballerina invece, se la gestisce benissimo. Si diverte con gli altri, studia, chiacchiera, gioca.invece è una sorta di fantasma che vive in funzione della ballerina: se le cose con lei vanno ...

Ginevra54002785 : RT @rachelgreenmood: secondo voi dobbiamo fare una petizione per cacciare martina o ci penserà la celentano next week? povero aka ????… - Maryyyy53845168 : RT @rachelgreenmood: secondo voi dobbiamo fare una petizione per cacciare martina o ci penserà la celentano next week? povero aka ????… - rachelgreenmood : secondo voi dobbiamo fare una petizione per cacciare martina o ci penserà la celentano next week? povero aka ????… - TwitGinger : #Amici20: Aka7Even lascia la scuola per colpa di Martina? - 0NLY_4NGEL : comunque io Martina non riesco proprio a sopportarla per come si comporta con aka7even #Amici20 -