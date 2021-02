Affare mascherine cinesi, quelle 1.200 telefonate del giornalista mediatore ad Arcuri (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono stati 1.280 i contatti telefonici tra il giornalista in aspettativa Mario Benotti e il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri, tra gennaio e il 6 maggio 2020. E’ quanto emerge dall’inchiesta della Procura di Roma che ha portato oggi al sequestro di 70 milioni. Otto gli indagati. Oltre ad Andrea Vincenzo Tommasi, a capo Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sono stati 1.280 i contatti telefonici tra ilin aspettativa Mario Benotti e il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Domenico, tra gennaio e il 6 maggio 2020. E’ quanto emerge dall’inchiesta della Procura di Roma che ha portato oggi al sequestro di 70 milioni. Otto gli indagati. Oltre ad Andrea Vincenzo Tommasi, a capo

