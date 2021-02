Addio al nubilato | il trailer ufficiale del film

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sarà disponibile dal 24 febbraio su Amazon Prime Videoal, una commedia tutta al femminile diretta da Francesco Apolloni (La verità, vi prego, sull’amore, Fate come noi) e tratta dall’omonima pièce teatrale di grande successo. Chi compone il cast dial? Laura Chiatti, Chiara Francini, Antonia Liskova e Jun Ichikawa. Nel cast anche Antonia Fotaras ed Emma Lió. La trama Cinque donne, amiche fin dai tempi del liceo, si danno appuntamento per festeggiare l’aldi una di loro. È la sposa ad aver organizzato tutto, ma lei non c’è! La festeggiata, come in una caccia al tesoro, lascia degli indizi che portano le quattro damigelle ad attraversare la città, in una nottata rocambolesca che termina proprio davanti il loro vecchio liceo. Della ...