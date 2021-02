Addio al capo politico. Dagli iscritti M5S via libera alla modifica dello Statuto. Prima possibile il voto per eleggere il direttorio a 5 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Cambia lo Statuto del Movimento cinque stelle, E’ arrivato il via libera definitivo, dopo il voto della scorsa settimana (leggi l’articolo), da parte degli iscritti su Rousseau alla nuova governance. La votazione, conclusasi alle 12, ha visto la netta prevalenza dei favorevoli (79.5%) all’introduzione di un Comitato direttivo composto da 5 membri, che duri 3 anni, in sostituzione di un solo capo politico. “In questa fase di transizione delicata – scrive l’Associazione Rousseau – lavoreremo, come Associazione Rousseau per consentire agli iscritti di poter eleggere il Prima possibile questo organo collegiale e definire così una guida politica legittimata dal basso che possa assumere le decisioni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Cambia lodel Movimento cinque stelle, E’ arrivato il viadefinitivo, dopo ildella scorsa settimana (leggi l’articolo), da parte deglisu Rousseaunuova governance. La votazione, conclusasi alle 12, ha visto la netta prevalenza dei favorevoli (79.5%) all’introduzione di un Comitato direttivo composto da 5 membri, che duri 3 anni, in sostituzione di un solo. “In questa fase di transizione delicata – scrive l’Associazione Rousseau – lavoreremo, come Associazione Rousseau per consentire aglidi poterilquesto organo collegiale e definire così una guida politica legittimata dal basso che possa assumere le decisioni ...

