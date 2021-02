Addio a Claudio Sorrentino, la voce italiana di Mel Gilbson e di John Travolta (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Si spegne all’età di 75 anni Claudio Sorrentino, portato via dal Covid-19 la sera del 16 febbraio a Villa Tiberia, nella sua Roma. Giornalista e autore, tutti lo ricordano come il doppiatore principale di Mel Gibson, di John Travolta, di Bruce Willis, di Russell Crowe, di Mickey Rourke e anche di Topolino. Sorrentino, nato nella capitale il 18 luglio del 1945, ha avuto molte vite. A 9 anni diventa un attore teatrale prendendo parte a commedie firmate da Pirandello e da De Filippo, mentre più avanti si dedica alla televisione partecipando a diversi sceneggiati, film, miniserie e programmi d’intrattenimento come Domenica In. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Si spegne all’età di 75 anni Claudio Sorrentino, portato via dal Covid-19 la sera del 16 febbraio a Villa Tiberia, nella sua Roma. Giornalista e autore, tutti lo ricordano come il doppiatore principale di Mel Gibson, di John Travolta, di Bruce Willis, di Russell Crowe, di Mickey Rourke e anche di Topolino. Sorrentino, nato nella capitale il 18 luglio del 1945, ha avuto molte vite. A 9 anni diventa un attore teatrale prendendo parte a commedie firmate da Pirandello e da De Filippo, mentre più avanti si dedica alla televisione partecipando a diversi sceneggiati, film, miniserie e programmi d’intrattenimento come Domenica In.

