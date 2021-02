Accoltellamento Formia | ha 16 anni il giovane sotto accusa

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori Romeo Bondanese, ucciso alle 19.30 di martedì sera nella centralissima via Vitruvio, era unche non avrebbe mai creato problemi. Il prefetto convoca il Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza

...vogliono appurare chi siano tutti i partecipanti alla zuffa che ha preceduto l'di ...punto provvedimenti anche nei confronti dei giovani venuti alle mani davanti al McDonald's di,...... Romeo Bondanese, è stato ucciso nella serata di martedì ae gli investigatori stanno ... L'è avvenuto in centro vicino al ristorante McDonald's e non sono servite le trasfusioni ...Giovedì sera veglia di preghiera con le istituzioni cittadine nel luogo dove il 17enne è stato accoltellato a morte. La polizia prosegue negli interrogatori: si cercano tutti i partecipanti alla rissa ...Ancora sconosciute le cause che hanno condotto al delitto di Formia, alla morte di Romeo Bondanese, 17 anni. Il giovane è stato accoltellato e ucciso in via Vitruvio dai 16enne originario di Casapulla ...