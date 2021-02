A scuola d’estate? Non siamo in Svezia, a luglio e agosto in Italia fa caldo. Lettera (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Inviata da Eugenio Tipaldi - Il Presidente Draghi ha confermato, presentando il suo programma di governo al Senato, la rimodulazione del calendario scolastico, proponendo aperture pomeridiane ed estive. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Inviata da Eugenio Tipaldi - Il Presidente Draghi ha confermato, presentando il suo programma di governo al Senato, la rimodulazione del calendario scolastico, proponendo aperture pomeridiane ed estive. L'articolo .

ellouat : se draghi fa quelle modifiche al calendario, tipo farci andare a scuola d'estate o il weekend io smetto di andarci… - Lauramingarell3 : E prima 3 mesi di dad, e poi vai metà classe in presenza e l'altra in dad, e poi altri 3 mesi di dad, e scuola dall… - hyuntention : comunque draghi mi becca a scuola di pomeriggio o d'estate - spearbinslight : Raga se vi fanno fare scuola di pomeriggio nei weekend e d'estate e non vi ribellate in massa vi do veramente della generazione di stupidi - fairyyutas : ma che cagata è sta cosa di far scuola d'estate ?? amo guarda che il programma scolastico lo stiamo facendo eh ferma… -

Ultime Notizie dalla rete : scuola d’estate La Camera del parlamento francese ha approvato la contestata proposta di legge contro il “separatismo religioso” Il Post