A Roma in estate apre catena hotel Soho House | prima sede in Italia

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) ROMA – Battuta la concorrenza di Milano sarà Roma, a partire dall’estate 2021, a ospitare la prima sede in Italia di Soho House, la celebre catena di hotel di lusso nata a Londra nei primi anni ’90. La notizia, dopo le indiscrezioni dei mesi scorsi, è stata confermata dalla società che ha in appalto i lavori al sito www.gugsto.it. Soho House Roma aprirà nel quartiere San Lorenzo. Non si tratta solo di un hotel. La catena Soho House, infatti, viene descritta come un gruppo di club privati ed esclusivi dove, oltre alle stanze per i visitatori, sono presenti ristoranti di classe, spa, palestre e locali per il dopo cena. Secondo quanto si può leggere sul sito di Gugsto, “Soho House Roma aprirà questa estate, tra giugno e luglio, nel quartiere San Lorenzo. L’albergo occuperà dieci piani di un intero stabile tra via Cesare de Lollis, Via dei Dalmati e via dei Vestini“.