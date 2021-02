“A giugno 19 milioni di vaccinati in Italia”: il nuovo piano del Governo (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il commissario straordinario Domenico Arcuri punta ad avere 19 milioni di Italiani vaccinati con prima e seconda dose entro giugno 2021. A comunicare il nuovo piano è stato lo stesso commissario al rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni, Antonio Decaro, e alla ministra per gli Affari regionali, Maria Stella Gelmini. “Ci hanno consegnato 2 milioni di dosi a gennaio, ne avremo 4 milioni a febbraio, 8 milioni a marzo”, ha dichiarato il commissario secondo quanto riporta Repubblica. Il nuovo premier Mario Draghi ha chiesto di accelerare con l’attuazione del piano vaccini, ma al momento il ritmo si ferma sotto le 70 mila somministrazioni quotidiane. Per raggiungere l’obiettivo fissato per ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il commissario straordinario Domenico Arcuri punta ad avere 19dinicon prima e seconda dose entro2021. A comunicare ilè stato lo stesso commissario al rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni, Antonio Decaro, e alla ministra per gli Affari regionali, Maria Stella Gelmini. “Ci hanno consegnato 2di dosi a gennaio, ne avremo 4a febbraio, 8a marzo”, ha dichiarato il commissario secondo quanto riporta Repubblica. Ilpremier Mario Draghi ha chiesto di accelerare con l’attuazione delvaccini, ma al momento il ritmo si ferma sotto le 70 mila somministrazioni quotidiane. Per raggiungere l’obiettivo fissato per ...

