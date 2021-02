5.15 LIVE Biathlon, Individuale 20 km Mondiali in DIRETTA: gara imprevedibile, Lukas Hofer mina vagante (Di mercoledì 17 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e start list Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 20 km Individuale maschile dei Mondiali 2021 di Biathlon in programma a Pokljuka, in Slovenia: oggi, mercoledì 17 febbraio, alle ore 14:30 ripartirà la rassegna iridata anche per gli uomini con la gara più lunga del programma. Dopo una difficile scelta tecnica, tra i cinque azzurri presenti in Slovenia si è deciso di lasciare a riposo Thomas Bormolini, dunque i quattro schierati dall’Italia saranno Lukas Hofer, Didier Bionaz, Dominik Windisch e il debuttante Tommaso Giacomel. Alle 14:38 sarà Windisch il primo azzurro a scendere in pista col pettorale 17, seguito da Hofer con il 32, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma e start list Buongiorno e benvenuti allatestuale della 20 kmmaschile dei2021 diin programma a Pokljuka, in Slovenia: oggi, mercoledì 17 febbraio, alle ore 14:30 ripartirà la rassegna iridata anche per gli uomini con lapiù lunga del programma. Dopo una difficile scelta tecnica, tra i cinque azzurri presenti in Slovenia si è deciso di lasciare a riposo Thomas Bormolini, dunque i quattro schierati dall’Italia saranno, Didier Bionaz, Dominik Windisch e il debuttante Tommaso Giacomel. Alle 14:38 sarà Windisch il primo azzurro a scendere in pista col pettorale 17, seguito dacon il 32, ...

