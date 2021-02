11 posti per Assistente tecnico nelle scuole del primo ciclo in Campania. Villani (M5S): “Grande risultato” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Dopo i miei solleciti all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania è stata finalmente pubblicata anche nella nostra Regione, la Circolare che assegna 111 posti agli Assistenti Tecnici anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado fino al prossimo 30 giugno 2021". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Dopo i miei solleciti all'Ufficio Scolastico Regionale dellaè stata finalmente pubblicata anche nella nostra Regione, la Circolare che assegna 111agli Assistenti Tecnici anchedell'infanzia,primarie esecondarie digrado fino al prossimo 30 giugno 2021". L'articolo .

fffitalia : Stiamo sprecando la più grande occasione di fondi e risorse per salvare il mondo, la salute delle persone, i posti… - borghi_claudio : @baun_cla90 @Cartabellotta Non so se sia mai stato in montagna ma per arrivarci la stragrande maggioranza delle per… - davidefaraone : Noi siamo quelli che abbiamo aperto una crisi di governo sulle idee rinunciando ai ministeri. Rappresento straordin… - orizzontescuola : 11 posti per Assistente tecnico nelle scuole del primo ciclo in Campania. Villani (M5S): “Grande risultato” - naturalmente21 : @TgLa7 Chi vive in Sicilia e in Calabria serve altro... Autostrade, strade provinciali e cittadine stanno cadendo a… -