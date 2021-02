Zone rosse, nuova stretta sulle regole e vaccini: il piano anti-lockdown (Di martedì 16 febbraio 2021) Il governo lavora all’emergenza sanitaria e ragiona su un piano per frenare la diffusione delle varianti del Covid evitando il lockdown. Il governo Draghi deve fare i conti con l’emergenza sanitaria aggravata dalla diffusione delle varianti del Covid, che sta spingendo diversi esperti a chiedere un nuovo lockdown totale della durate di due o tre settimane. Il nuovo esecutivo, così come il precedente, è consapevole del fatto che una nuova chiusura generale sarebbe insostenibile per il Paese, quindi si lavora ad un piano che possa consentire di gestire la situazione senza dover ricorrere ad una soluzione estrema e con un impatto sociale imprevedibile. Il piano contro la diffusione del Covid evitando il lockdown. Le ... Leggi su newsmondo (Di martedì 16 febbraio 2021) Il governo lavora all’emergenza sanitaria e ragiona su unper frenare la diffusione delle varidel Covid evitando il. Il governo Draghi deve fare i conti con l’emergenza sanitaria aggravata dalla diffusione delle varidel Covid, che sta spingendo diversi esperti a chiedere un nuovototale della durate di due o tre settimane. Il nuovo esecutivo, così come il precedente, è consapevole del fatto che unachiusura generale sarebbe insostenibile per il Paese, quindi si lavora ad unche possa consentire di gestire la situazione senza dover ricorrere ad una soluzione estrema e con un impatto sociale imprevedibile. Ilcontro la diffusione del Covid evitando il. Le ...

agorarai : 'Le zone rosse non bastano se non c'è il monitoraggio delle varianti. Avremmo potuto farlo mesi fa: si sapeva da te… - alexbarbera : Zone rosse dove necessario, no a lockdown generalizzati, addio alle primule nelle piazze. Arcuri resta, ma ridimens… - ilriformista : No al #lockdown, superare le 'Primule' di #Arcuri affidandosi ad esercito e Protezione civile: ecco il piano #Draghi - liveunict : #Coronavirus, preoccupano le varianti: si pensa a #zonerosse localizzate - _fiorucci : RT @revneD88: Ma la gente che continua a chiedere 'zone rosse','lockdown' ma che problemi ha? Basterebbe farsi da soli una zona rossa, un… -