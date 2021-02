Zenga parla con Zelletta del bacio con Rosalinda ma lei piange per Dayane… – VIDEO (Di martedì 16 febbraio 2021) Andrea Zelletta chiacchierando con Zenga gli ha domandato del bacio che si è scambiato con Rosalinda Cannavò dopo la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera con tanto di diffida da parte di Giuliano Condorelli, suo ex fidanzato. Zenga parla con Zelletta del bacio con Rosalinda Zenga ha confidato che il bacio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 16 febbraio 2021) Andreachiacchierando congli ha domandato delche si è scambiato conCannavò dopo la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera con tanto di diffida da parte di Giuliano Condorelli, suo ex fidanzato.condelconha confidato che il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

pomeriggio5 : Tommaso Zorzi in finale, il bacio tra Zenga e Rosalinda. Insomma... Si parla di #GFVIP a #Pomeriggio5! ???? - durso_club : RT @pomeriggio5: Tommaso Zorzi in finale, il bacio tra Zenga e Rosalinda. Insomma... Si parla di #GFVIP a #Pomeriggio5! ???? - Claudia03801379 : Gfvip. Si parla di nomination Tommy comunque io il mio pronostico ce l'ho mia cara Orlanduccia e Zenga anch'io e St… - BJulieeee : RT @micocuajo: Zenga parla con Zelletta del bacio con Rosalinda ma lei piange per Dayane… – VIDEO - micocuajo : Zenga parla con Zelletta del bacio con Rosalinda ma lei piange per Dayane… – VIDEO -