Zaniolo-Nasti | Chiara “ufficializza” la relazione | ecco la foto dei due sui social

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ancora alle prese con il recupero dall'infortunio, Nicolòsta facendo parlare molto di sé in questo periodo a causa delle sue diverse storie amorose. E il centrocampista della Roma ne ha praticamenteta un'altra qualche ora fa: è infatti, modella e influencer la nuova fiamma del classe '99, come dimostra il selfie postato da lei su Instagram. Golssip.

sunsetschaser : ma zaniolo e la Nasti? ?? - perchetendenzat : “ Zaniolo “: per questa storia su IG di Chiara Nasti. - barza__33 : RT @fraancij: MA COME ZANIOLO E LA NASTI - cioccoobianco : RT @_Bitw_n_10: zaniolo a breve con chiara nasti: - mattiamaestri46 : RT @_enz29: Zaniolo Nasti tra due settimane si lasciano -

Nicolòe il gossip, nuovo aggiornamento. Se qualche giorno fa su Instagram l'ex fidanzata Sara ... Come si sussurrava da giorni è Chiara, influencer e modella napoletana, nelle scorse ...Qualche ora dopo ecco la prima foto di coppia che ritrae i due abbracciat i con tanto di cuori a corredo pubblicata su Instagram dallae repostata daLeggi qui -> Chiara Nasti ed il soprannome ‘Barbie’: il motivo impensabile. Leggi qui -> Chiara Nasti in moto d’acqua a Dicembre: costume inesistente. Nicolò Zaniolo e la risposta della Nasti. Il giov ...Nicolò Zaniolo non sta nella pelle: è ormai vicino il giorno in cui tornerà a giocare con la Roma dopo il lungo infortunio. Ma non sta nella pelle… nemmeno in amore. O, almeno, così dicono i proverbia ...