Zaia contro Speranza | Veneto ha perso 60 000 posti lavoro | 35 000 nel turismo

(Di martedì 16 febbraio 2021) Spero veramente che Recovery plan non si traduca in monopattini, altrimenti il rilancio dell'economia e dell'occupazione non lo vedremo mai più, afferma il governatore. E attacca l'ordinanza diL'articolo proviene da Firenze Post.

fabiottofab : RT @gustinicchi: Trump ha il merito di averci svegliati ed esortati a combattere contro il male puro....... STESSI MERITI DI GENTE TIPO GI… - CarloKapp : RT @gustinicchi: Trump ha il merito di averci svegliati ed esortati a combattere contro il male puro....... STESSI MERITI DI GENTE TIPO GI… - Lucia25443382 : RT @gustinicchi: Trump ha il merito di averci svegliati ed esortati a combattere contro il male puro....... STESSI MERITI DI GENTE TIPO GI… - annamar78183384 : RT @gustinicchi: Trump ha il merito di averci svegliati ed esortati a combattere contro il male puro....... STESSI MERITI DI GENTE TIPO GI… - EmyRoyaleagle : RT @gustinicchi: Trump ha il merito di averci svegliati ed esortati a combattere contro il male puro....... STESSI MERITI DI GENTE TIPO GI… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia contro

... sono 7.351 i nuovi casi,i 11.068 di ieri, e 258 i morti (ieri erano stati 221), a fronte ...: "Non si può dare lo stop allo sci 4 ore prima. I ristori non bastano, vanno pagati i danni" " "...Gli fa eco il governatore del Veneto,, secondo cui non c'è solo la questione dei ristori, ma 'qui devono essere riconosciuti e pagati i danni'. Quindi, il collega lombardo, Fontana, esclude una '...[CORONAVIRUS] Il Veneto è pronto ad acquistare i vaccini sul mercato, ma deve attendere il via libera del Governo. Contagio in drastico calo, meno di 1600 i ricoveri, 148 in terapia intensiva, 11 i mo ...60mila posti di lavoro persi, 35mila dei quali nel mondo del turismo. Penso che l'unico vero treno sia quello del Recovery Fund, dice Zaia ...