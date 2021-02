XPG SX8200 | stesso nome | stesso codice ma prestazioni diverse Il caso del disco SSD che in un anno è peggiorato tre volte

(Di martedì 16 febbraio 2021) UnSSD nel corso di unè stato modificato dal produttore per ben tre, e in tutti i casi il cambio dei componenti ha portato ad un calo netto delle. Il produttore non ha detto nulla, e ilè rimasto lo. Così come il....

Digital_Day : Non è un caso isolato. E con l'assenza di processori questa pratica diventerà sempre più diffusa -

