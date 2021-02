Women's Champions League, il sorteggio degli ottavi di finale: chi ha pescato la Fiorentina? Il tabellone completo (Di martedì 16 febbraio 2021) La Fiorentina pesca il Manchester City agli ottavi della Women's Champions League: il tabellone completo. Leggi su 90min (Di martedì 16 febbraio 2021) Lapesca il Manchester City aglidella's: il

Sarà il Manchester City l'avversario della Fiorentina negli Ottavi di UEFA Women's Champions League . Il sorteggio effettuato oggi a Nyon ha accoppiato la Viola con la squadra di Manchester, una veterana della competizione che è avanzata in passato fino alla semifinale. Le ...

Corpo articolo Nel sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Women's Champions League hanno partecipato le vincitrici dei sedicesimi di finale . Sorteggio ottavi di finale: partite il 3/4 e 10/11 marzo Wolfsburg (GER) - LSK Kvinner (NOR) Barcellona (ESP) - ...

Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti per gli ottavi di finale della UEFA Women's Champions League 2020/21. La Fiorentina, unica squadra italiana rimasta in corsa, dopo aver battuto lo Slavia Praga ...

Women’s Champions League, la Fiorentina agli ottavi contro il Manchester City

La Fiorentina femminile affronterà le fortissime rivali del Manchester City negli ottavi di finale di Women’s Champions League. Sorteggio amaro per le toscane, che comunque proveranno a dare del filo ...

