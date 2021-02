Wanda Nara | bikini mozzafiato sui social | “La vita in rosa” FOTO

(Di martedì 16 febbraio 2021)fa impazzire i follower sui. La moglie di Mauro Icardi, impegnato nell’andata degli ottavi di finale di Champions League con il suo PSG contro il Barcellona, ha sfoggiato su Instagram un. “Lain”, ha scritto la showgirl argentina riferendosi al colore dell’indumento.è a Parigi e guarderà con attenzione la sfida del Camp Noi: il marito, grande ex della partita, dovrebbe giocare dal primo minuto viste le assenze di Neymar e Di Maria per infortunio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@icardi) SportFace.

Biancheria di pizzo semi trasparente, décolleté strizzato e curve in mostra allo specchio. Con uno scatto che lascia poco all'immaginazione,saluta i follower dalla sua residenza parigina. Sì piace, è sicura di sé e del suo sex appeal e i fan restano ogni volta a bocca aperta davanti alle sue foto provocanti. La vie en rose di ...E, ospite di Barbara d'Urso, lancia un nuovo appello al fratello Mauro, che non vede né sente da tempo per le liti con la cognata: 'Avrai una nipotina, facciamo la pace, sono disposta ...Ivana Icardi è incinta e vuole fare pace col fratello Mauro e Wanda Nara: “Per la nipotina in arrivo ...Quanti hanno sognato Wanda Nara dopo averla vista così? Ieri sera la showgirl argentina, moglie e agente del calciatore del Psg Mauro ...