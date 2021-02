Wall Street positiva. si scommette su ripresa (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, come peraltro attesa, anticipata dall’andamento positivo mostrato dai future sugli indici a stelle e strisce, in attesa dei nuovi aiuti dell’amministrazione Biden da 1.900 miliardi di dollari e mentre si scommette su una ripresa dell’economia mondiale. Ieri il mercato americano è rimasto chiuso per festività. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones mostra un rialzo dello 0,40%; sulla stessa linea, l’S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.948 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,27%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,29%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+2,18%), finanziario (+0,89%) e beni industriali (+0,57%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano ... Leggi su quifinanza (Di martedì 16 febbraio 2021) (Teleborsa) – Partenza al rialzo per la borsa di, come peraltro attesa, anticipata dall’andamento positivo mostrato dai future sugli indici a stelle e strisce, in attesa dei nuovi aiuti dell’amministrazione Biden da 1.900 miliardi di dollari e mentre sisu unadell’economia mondiale. Ieri il mercato americano è rimasto chiuso per festività. Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones mostra un rialzo dello 0,40%; sulla stessa linea, l’S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.948 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,27%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità l’S&P 100 (+0,29%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti energia (+2,18%), finanziario (+0,89%) e beni industriali (+0,57%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano ...

