Vuelta a España 2021, ecco le wildcard: Burgos-BH, Euskaltel-Euskadi e Caja Rural per la corsa di casa (Di martedì 16 febbraio 2021) La Vuelta a España ha reso note le tre squadre che hanno ricevuto le wildcard per l’edizione di quest’anno. Premiate, come da pronostico, le formazioni di casa, ossia Burgos-BH, Euskaltel-Euskadi e Caja Rural-Seguros RCA, che si aggiungono all’Alpecin-Fenix, ammessa di diritto come primatista tra le formazioni Professional al termine della stagione 2020. Unico team iberico escluso l’Equipo Kern-Pharma, nuovo arrivato in questa categoria nella stagione in corso. Per la 76a edizione della grande corsa a tappe spagnola, che prenderà il via il 14 agosto da Burgos, e terminerà il 5 settembre a Santiago de Compostela, saranno presenti, ovviamente, le 19 squadre del WorldTour, a cui sono state aggiunte le ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) Laha reso note le tre squadre che hanno ricevuto leper l’edizione di quest’anno. Premiate, come da pronostico, le formazioni di, ossia-BH,-Seguros RCA, che si aggiungono all’Alpecin-Fenix, ammessa di diritto come primatista tra le formazioni Professional al termine della stagione 2020. Unico team iberico escluso l’Equipo Kern-Pharma, nuovo arrivato in questa categoria nella stagione in corso. Per la 76a edizione della grandea tappe spagnola, che prenderà il via il 14 agosto da, e terminerà il 5 settembre a Santiago de Compostela, saranno presenti, ovviamente, le 19 squadre del WorldTour, a cui sono state aggiunte le ...

SpazioCiclismo : Vuelta a España 2021, annunciate le WildCard: assieme alla Alpecin ci saranno tre squadre spagnole… - SilvioMarinoSan : @LanduccioF : ho analizzato la carriera prof. di #SeanKelly ed in effetti è stata lunga (18 stagioni) e vincente (1… - SpazioCiclismo : Anche la Vuelta a España 2021 assegna le sue WildCard in casa: oltre alla Alpecin - Fenix, a correre l'ultimo GT s… - SpazioCiclismo : Anche la Vuelta a España 2021 assegna le sue WildCard in casa: oltre alla Alpecin - Fenix, a correre l'ultimo GT s… - Cicloweb_it : La Vuelta a España cambia solo l’ordine degli addendi - Presentata #LaVuelta21: si parte e si chiude a crono, dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Vuelta España Ufficializzate le squadre per la 76ª edizione della Vuelta a Espana

Gli organizzatori della 76ª edizione della Vuelta a Espana, al via sabato 14 agosto 2021 da Burgos con traguardo finale il 5 settembre a Santiago de Compostela, hanno reso note le squadre che parteciperanno alla corsa. Invitate automaticamente ...

Vanno a tre squadre spagnole le Wild Card della Vuelta a España 2021

Tre squadre francesi al Tour de France, tre italiane al Giro d'Italia e tre spagnole alla Vuelta a España : la più importante gara a tappe di Spagna ha ufficializzato oggi i nomi delle formazioni Professional che hanno ricevuto una Wild Card per la stagione 2021 e come le altre prove di ...

Gli organizzatori della 76ª edizione dellaa Espana, al via sabato 14 agosto 2021 da Burgos con traguardo finale il 5 settembre a Santiago de Compostela, hanno reso note le squadre che parteciperanno alla corsa. Invitate automaticamente ...Tre squadre francesi al Tour de France, tre italiane al Giro d'Italia e tre spagnole alla: la più importante gara a tappe di Spagna ha ufficializzato oggi i nomi delle formazioni Professional che hanno ricevuto una Wild Card per la stagione 2021 e come le altre prove di ...