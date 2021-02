Vita su Marte | la scoperta del cianobatterio chiave per la colonizzazione del pianeta?

(Di martedì 16 febbraio 2021) Ricercatori tedeschi hanno dichiarato che la superficie diha tutto ciò che serve per creare ossigeno e cibo. È stato provato che sul terreno e atmosfera marziani, simulati in laboratorio qui sulla terra, riesce a crescere e svilupparsi un particolare tipo di batterio, il, che può creare ossigeno e nutrimento per altre forme di. Gli scienziati hanno scoperto che il batterio riesce a crescere all’interno di bioreattori, che funzionerebbero come “pentole a pressione” e sfrutterebbero al massimo le condizioni atmosferiche delRosso. Il Dott. Cyprien Verseux, a capo del gruppo di ricerca, ha dichiarato: “Abbiamo provato che, a bassa pressione, i cianobatteri usano i gas presenti nell’atmosfera dicome fonte di carbone e azoto. In queste condizioni, i ...

