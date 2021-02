Vita da attivista | Kids 18

Leggi su internazionale

(Di martedì 16 febbraio 2021) Come si viveva in Alaska cinquant’anni fa? Come si costruisce un igloo? Com’è fatta un’autostrada di ghiaccio? Chi sono gli adolescenti che hanno presentato un reclamo alle Nazioni Unite? Abbiamo scelto una serie di video, link e audio per approfondire l’articolo “da”, uscito su Internazionale17.