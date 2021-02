“Violato il Ku Klux Klan Act” | causa contro Trump e Giuliani

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 16 febbraio 2021) La Naacp, la principale organizzazione americana per i diritti civili degli afroamericani, ha fattoa Donald, Rudye a due milizie suprematiste bianche per l’insurrezione del 6 gennaio. Nella denuncia, sostenuta anche dal deputato afroamericano del Mississippi Bennie Thompson, si accusa l’ex presidente ed il suo avvocato di aver incitato, in collaborazione con le milizie di Proud Boys e degli Oath Keepers, l’assalto al Congresso per impedire il riconoscimento della vittoria elettorale di Joe Biden.e gli altri vengono accusati di averil cosiddetto KuAct, una legge che risale agli anni della ricostruzione dopo la guerra civile americana per proteggere sia gli ex schiavi afroamericani che i deputati del Congresso dalla ...