Vigevano | omicidio Incarbone | il corpo trovato nel Ticino è del camionista

, 16 febbraio 2021 - I sommozzatori dei vigili del fuoco dihanno rinvenuto un corpo nelle acque del Ticino . Le analisi successive al ritrovamento hanno consentito di stabilire che si tratta di Filippo Incarbone, l'autotrasportatore di 49 anni ...... si tratta di Michael Mangano, 31 anni, e Gianluca Iacullo, 44, entrambi die con diversi precedenti penali. Sono indiziati per l'e occultamento di cadavere di Filippo Incarbone, ...E' stato ritrovato intorno alle 13 a valle della Lanca Ayala di Vigevano, un'area utilizzata come darsena per l'ormeggio di piccole imbarcazioni nel parco del Ticino, il corpo senza vita di Filippo In ...Dopo cinque giorni di ricerche, nel primo pomeriggio i sommozzatori hanno rintracciato un cadavere nelle acque del fiume Ticino, in provincia di Pavia. Il corpo potrebbe essere quello di ...