VIDEO | Pirlo protagonista dello spot di ‘Star’, nuovo brand di Disney+ (Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – Dagli stadi allo streaming. Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ‘scende in campo’ con la maglia di Disney+ come protagonista della campagna pubblicitaria di ‘Star’: la nuova sezione di intrattenimento che debutterà il 23 febbraio sulla piattaforma di Topolino con 42 serie, 249 film e 5 Star Original. “Insieme a Stefano Fresi, Pirlo guiderà tutti gli spettatori alla scoperta di ‘Star'” ha annunciato Alessandro Militi, vice president Marketing & Sales Media di Disney, durante l’evento virtuale di presentazione del nuovo brand. Leggi su dire (Di martedì 16 febbraio 2021) ROMA – Dagli stadi allo streaming. Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ‘scende in campo’ con la maglia di Disney+ come protagonista della campagna pubblicitaria di ‘Star’: la nuova sezione di intrattenimento che debutterà il 23 febbraio sulla piattaforma di Topolino con 42 serie, 249 film e 5 Star Original. “Insieme a Stefano Fresi, Pirlo guiderà tutti gli spettatori alla scoperta di ‘Star'” ha annunciato Alessandro Militi, vice president Marketing & Sales Media di Disney, durante l’evento virtuale di presentazione del nuovo brand.

LuigiTironel7 : RT @Peppe90898887: 'E’ stata scelta per quel che riguarda il nostro paese la @juventusfc allenata attualmente da @Pirlo_official per essere… - Peppe90898887 : 'E’ stata scelta per quel che riguarda il nostro paese la @juventusfc allenata attualmente da @Pirlo_official per e… - VoceSpettacolo : Evento virtuale italiano di presentazione di #Star, piano di produzioni italiane di @DisneyPlusIT. Con… - Mediagol : #Video Porto-#Juventus, Pirlo senza Cuadrado: le scelte del tecnico per la sfida di #ChampionsLeague - Rompi52 : RT @ParticipioPart: “Loro dovrebbero fare un campionato a parte,perché con le buone o le cattive vincono sempre.Non sono solo io parlare,tu… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Pirlo Bonolis punge la Juventus: "Quando non vincono perdono il senno della ragione"

Il video con le proteste dei due dirigenti bianconeri ha fatto il giro del web con Bonolis che ...sulla forza della Juventus che ha vissuto un cambiamento in panchina con il novello Andrea Pirlo che ha ...

VIDEO CMIT - Porto - Juventus, vigilia Champions - Le condizioni di Dybala e Ramsey

Allenamento di rifinitura alla Continassa per la Juventus prima della partenza per Porto. Buone notizie per Pirlo sulle condizioni di Dybala e Ramsey Rifinitura alla Continassa per la Juventus alla vigilia del primo round degli ottavi di Champions League in casa del Porto. Presenti, almeno nella prima parte ...

La Dea del pallone: Pirlo | Video - Sportmediaset Sport Mediaset VIDEO | Pirlo protagonista dello spot di ‘Star’, il nuovo brand di Disney+

L'allenatore della Juventus sarà il volto della campagna pubblicitaria per la nuova sezione di intrattenimento che debutterà il 23 febbraio sulla piattaforma di Topolino ...

La Juventus su Amazon Prime Video: “All or nothing”

La Juventus entra nella serie di documentari "All or nothing", nei prossimi mesi nel catalogo Amazon Prime Video, i dettagli ...

Ilcon le proteste dei due dirigenti bianconeri ha fatto il giro del web con Bonolis che ...sulla forza della Juventus che ha vissuto un cambiamento in panchina con il novello Andreache ha ...Allenamento di rifinitura alla Continassa per la Juventus prima della partenza per Porto. Buone notizie persulle condizioni di Dybala e Ramsey Rifinitura alla Continassa per la Juventus alla vigilia del primo round degli ottavi di Champions League in casa del Porto. Presenti, almeno nella prima parte ...L'allenatore della Juventus sarà il volto della campagna pubblicitaria per la nuova sezione di intrattenimento che debutterà il 23 febbraio sulla piattaforma di Topolino ...La Juventus entra nella serie di documentari "All or nothing", nei prossimi mesi nel catalogo Amazon Prime Video, i dettagli ...