VIDEO | Pirlo protagonista dello spot di ‘Star’ | il nuovo brand di Disney+

LuigiTironel7 : RT @Peppe90898887: 'E’ stata scelta per quel che riguarda il nostro paese la @juventusfc allenata attualmente da @Pirlo_official per essere… - Peppe90898887 : 'E’ stata scelta per quel che riguarda il nostro paese la @juventusfc allenata attualmente da @Pirlo_official per e… - VoceSpettacolo : Evento virtuale italiano di presentazione di #Star, piano di produzioni italiane di @DisneyPlusIT. Con… - Mediagol : #Video Porto-#Juventus, Pirlo senza Cuadrado: le scelte del tecnico per la sfida di #ChampionsLeague - Rompi52 : RT @ParticipioPart: “Loro dovrebbero fare un campionato a parte,perché con le buone o le cattive vincono sempre.Non sono solo io parlare,tu… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Pirlo

Sport Mediaset

Ilcon le proteste dei due dirigenti bianconeri ha fatto il giro del web con Bonolis che ...sulla forza della Juventus che ha vissuto un cambiamento in panchina con il novello Andreache ha ...Allenamento di rifinitura alla Continassa per la Juventus prima della partenza per Porto. Buone notizie persulle condizioni di Dybala e Ramsey Rifinitura alla Continassa per la Juventus alla vigilia del primo round degli ottavi di Champions League in casa del Porto. Presenti, almeno nella prima parte ...La Juventus entra nella serie di documentari "All or nothing", nei prossimi mesi nel catalogo Amazon Prime Video, i dettagli ...PORTO (PORTOGALLO) – PORTO – Juventus in Portogallo contro il Porto in questa andata degli ottavi di finale di Champions League. Una partita molto insidiosa per i bianconeri. Serve una sfida molto att ...