VIDEO New Zealand: “Gli italiani stanno arrivando”. La parodia dello spot pubblicitario dopo Luna Rossa-Ineos 4-0 (Di martedì 16 febbraio 2021) Luna Rossa ha impressionato nella baia di Auckland durante l’ultimo weekend, ha vinto le quattro regate disputate contro Ineos Uk e si è portata sul 4-0 nella Finale della Prada Cup. L’equipaggio italiano è ora a metà dell’opera: servono altri tre successi per chiudere i conti contro i britannici, alzare al cielo il trofeo e guadagnarsi la possibilità di sfidare Team New Zealand nel match race che assegnerà la America’s Cup. Team Prada Pirelli ha giganteggiato in lungo e in largo, travolgendo la flotta di Ben Ainslie con grandissima classe. dopo questa autentica apoteosi, sul web è circolato un VIDEO che, parodiando una famosa pubblicità del 2014 della Fiat, racconta in maniera ironica come la Nuova Zelanda si stia preparando ad accogliere gli sfidanti ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021)ha impressionato nella baia di Auckland durante l’ultimo weekend, ha vinto le quattro regate disputate controUk e si è portata sul 4-0 nella Finale della Prada Cup. L’equipaggio italiano è ora a metà dell’opera: servono altri tre successi per chiudere i conti contro i britannici, alzare al cielo il trofeo e guadagnarsi la possibilità di sfidare Team Newnel match race che assegnerà la America’s Cup. Team Prada Pirelli ha giganteggiato in lungo e in largo, travolgendo la flotta di Ben Ainslie con grandissima classe.questa autentica apoteosi, sul web è circolato unche,ndo una famosa pubblicità del 2014 della Fiat, racconta in maniera ironica come la Nuova Zelanda si stia preparando ad accogliere gli sfidanti ...

AndreaBricchi77 : Vi spiego meglio il discorso sul #MilanTwitter: informalmente si butta un occhio su quel che succede e... si apprez… - GianniniRoberto : RT @MetrodoraNews: M.H. Band – new video – Piume - Ethanw18_ : RT @duqsmash: Lucci (New) ???? - kapusomo1 : RT @MudaTjanda: Pesta Dimalam Velentine Lagi Promo : Grub : - infoitsport : America's Cup, Team New Zealand monta le vele 'Batman'. Cosa sono? Soluzione per volare sull'acqua - VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO New Video: Emirates Team New Zealand, una campagna carbonzero La Gazzetta dello Sport VIDEO New Zealand: “Gli italiani stanno arrivando”. La parodia dello spot pubblicitario dopo Luna Rossa-Ineos 4-0

Luna Rossa ha impressionato nella baia di Auckland durante l'ultimo weekend, ha vinto le quattro regate disputate contro Ineos Uk e si è portata sul 4-0 nella Finale della Prada Cup. L'equipaggio ital ...

Usa, Cuomo nel mirino: nelle case di riposo dello Stato di New York i morti sono stati 15mila e non 8500

Una volta scoppiato il caso aveva difeso l'amministrazione per avere "sempre riportato pubblicamente i dati completi" sui decessi per Covid. Ma ora il governatore Cuomo finisce nella bufera ...

Luna Rossa ha impressionato nella baia di Auckland durante l'ultimo weekend, ha vinto le quattro regate disputate contro Ineos Uk e si è portata sul 4-0 nella Finale della Prada Cup. L'equipaggio ital ...Una volta scoppiato il caso aveva difeso l'amministrazione per avere "sempre riportato pubblicamente i dati completi" sui decessi per Covid. Ma ora il governatore Cuomo finisce nella bufera ...