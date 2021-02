VIDEO Mondiali sci alpino 2021 | Marta Bassino canta l’Inno di Mameli assieme ai tifosi italiani! Emozione e felicità per l’oro

(Di martedì 16 febbraio 2021) Una medaglia d’oro a tratti inattesa, molto sorprendente per come è arrivata, ma ancor più esaltante. Finalmente l’Italia si sblocca aidi scicasalinghi in quel di Cortina, conche è riuscita a trionfare nel parallelo al femminile al termine di una gara molto discussa. Un trionfo iridato che non può che riempire di gioia la piemontese, abile a disimpegnarsi nelle concitate fasi decisive, vincendo a pari merito con l’austriaca Katharina Liensberger. Il ritorno a Casa Italia, nel centro di Cortina, è stato ancor più emozionante per l’azzurra, accolta daiche le hanno intonato cori e poi hannotoa leidi...

Eurosport_IT : CAMPIONESSA DEL MONDO! ?????? Marta Bassino regala un oro storico all'Italia nei Mondiali di Cortina d'Ampezzo: l'azz… - tg2rai : Le immagini delle @FrecceTricolori che hanno sorvolato le piste dei mondiali di sci di @cortina2021. - Eurosport_IT : La nostra campionessa!???????? ??? Il video della vittoria di Marta Bassino: - AlessandroAima1 : RT @Eurosport_IT: La nostra campionessa!???????? ??? Il video della vittoria di Marta Bassino: - simcopter : RT @Tg3web: È di Marta Bassino nel gigante parallelo il primo oro per l'Italia ai Mondiali di Cortina d'Ampezzo. Dopo la vittoria, la sciat… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Mondiali

Era un evento di contorno, qualcosa per lo più buono per fare un po' di spettacolo. Fosse per i puristi nemmeno ci sarebbe, 'robetta' a ...Resta in oro la borgarina Marta Bassino, prima medaglia azzurra aidi Cortina 2021 . Ma è di pochi minuti fa la notizia che la Fis (Federazione Internazionale Sci) ha deciso di assegnare contemporaneamente la vittoria anche alla austrica Katharina ...Shiffrin è la nuova campionessa della combinata femminile, 5ª gara dei Mondiali Cortina 2021 di sci alpino (sulla Olympia delle Tofane) ...Genova - L'ottava edizione del Campionato Mondiale di Pesto si svolge sabato 20 marzo 2021 in forma totalmente digitale per ragioni di sicurezza e per consentire l’adesione di tutti i concorrenti. La ...