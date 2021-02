VIDEO Marta Bassino oro mondiale! La finale chiusa a pari merito con Liensberger (Di martedì 16 febbraio 2021) Ancora una vittoria ex-aequo Italia-Austria al femminile oggi: a poche ore dal successo in coppia nella classifica di specialità dell’individuale della Coppa del Mondo femminile di biathlon di Dorothea Wierer e Lisa Theresa Hauser, ai Mondiali di sci alpino sono Marta Bassino e Katharina Liensberger a dividersi il gradino più alto del podio in parallelo. Dopo essersi qualificata al mattino per un solo centesimo, l’azzurra ha passato le semifinali piazzando lo stesso tempo dell’avversaria ma con un crono migliore nella seconda manche, e così ha fatto anche in finale, anche se in questo caso l’oro è stato assegnato ex-aequo. LA VITTORIA EX-AEQUO IN PARALLELO DI Marta Bassino Abbiamo trovato il VIDEO da vedere in loop oggi! Marta ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) Ancora una vittoria ex-aequo Italia-Austria al femminile oggi: a poche ore dal successo in coppia nella classifica di specialità dell’individuale della Coppa del Mondo femminile di biathlon di Dorothea Wierer e Lisa Theresa Hauser, ai Mondiali di sci alpino sonoe Katharinaa dividersi il gradino più alto del podio in parallelo. Dopo essersi qualificata al mattino per un solo centesimo, l’azzurra ha passato le semifinali piazzando lo stesso tempo dell’avversaria ma con un crono migliore nella seconda manche, e così ha fatto anche in, anche se in questo caso l’oro è stato assegnato ex-aequo. LA VITTORIA EX-AEQUO IN PARALLELO DIAbbiamo trovato ilda vedere in loop oggi!...

