VIDEO Luna Rossa, la seconda giornata della Finale di Prada Cup vista direttamente dalla barca!

Piccoli e grandi particolari, quelli che si notano dalle barche. E sono quelli che si lasciano guardare direttamente da Luna Rossa, nella seconda giornata della Finale di Prada Cup che la sta per ora vedendo dominare su Ineos. Nell'attesa che il lockdown (in tono minore) ad Auckland abbia termine, consentendo così di tornare in acqua, si può apprezzare la velocità della barca italiana, sotto il cielo plumbeo della Nuova Zelanda. Luna Rossa, va ricordato, si trova avanti 4-0 nei confronti dell'imbarcazione britannica, ed è dunque a sole tre vittorie dal ritorno, dopo 21 anni, nell'America's Cup contro New Zealand, cosa che nel 2000 non fu particolarmente fortunata visto il 5-0 ...

