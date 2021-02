VIDEO Ineos, la seconda giornata della Finale di Prada Cup vista direttamente dalla barca! (Di martedì 16 febbraio 2021) Per Ineos, la questione Prada Cup non sta andando esattamente nel migliore dei modi. La Finale, infatti, vede la barca britannica indietro per 4-0 nei confronti di Luna Rossa, più forte anche delle schermaglie lanciate tra un equipaggio e l’altro. Ineos, che aveva sempre vinto nel girone iniziale, non ha saputo finora trovare, sulle acque di Auckland, la chiave per scardinare la superiorità dell’imbarcazione italiana, in cerca di una sfida per la coppa più celebre della vela che non arriva dal 2000. Anche il cielo non proprio sereno di Auckland sembra riflettere tutte queste sensazioni in seno all’equipaggio britannico, in attesa che finisca il lockdown in piccolo imposto ad Auckland in conseguenza della fortissima sensibilità in tema di Covid-19. LA vista DA ... Leggi su oasport (Di martedì 16 febbraio 2021) Per, la questioneCup non sta andando esattamente nel migliore dei modi. La, infatti, vede la barca britannica indietro per 4-0 nei confronti di Luna Rossa, più forte anche delle schermaglie lanciate tra un equipaggio e l’altro., che aveva sempre vinto nel girone iniziale, non ha saputo finora trovare, sulle acque di Auckland, la chiave per scardinare la superiorità dell’imbarcazione italiana, in cerca di una sfida per la coppa più celebrevela che non arriva dal 2000. Anche il cielo non proprio sereno di Auckland sembra riflettere tutte queste sensazioni in seno all’equipaggio britannico, in attesa che finisca il lockdown in piccolo imposto ad Auckland in conseguenzafortissima sensibilità in tema di Covid-19. LADA ...

Altra vittoria di Luna Rossa nelle acque della Nuova Zelanda. Il team italiano ha sconfitto altre due volte in altrettante regate i britannici di Ineos, portandosi così a un totale di 4 - 0 nella Prada Cup. La barca di Ben Ainslie ha rischiato di ribaltarsi: l'imbarcazione si è 'piegata' su di un fianco ed è sembrato stesse per prendere il volo,...

Luna Rossa: arriva l'orgoglio italiano! E non solo

Si può riassumere in questo video, ormai virale, la performance della barca di casa nostra: un '... Dopo un parziale di 4 - 0 sugli Inglesi di Ineos, il team Pirelli dovrà farne sue ancora tre: per ...

Luna Rossa, 4-0 su Team Ineos. "Arrivano gli italiani", il VIDEO ironico in Nuova Zelanda Sky Sport VIDEO Ineos, la seconda giornata della Finale di Prada Cup vista direttamente dalla barca!

Per Ineos, la questione Prada Cup non sta andando esattamente nel migliore dei modi. La finale, infatti, vede la barca britannica indietro per 4-0 nei confronti di Luna Rossa, più forte anche delle sc ...

Italians are coming!!! Il web si scatena dopo le regate del weekend tra Luna Rossa e INEOS

Italians are coming: e così dopo le prime 4 regate della finale di Prada Cup con la vittoria di Luna Rossa contro gli inglesi di Ineos il web si scatena ...

