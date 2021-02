Viaggio nelle mense dei nuovi poveri da lockdown

Leggi su panorama

(Di martedì 16 febbraio 2021) Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istat, in Italia si contano 4,6 milioni di individui in povertà assoluta, ovvero persone che non possono permettersi determinati beni di prima necessità, come un tetto sotto il quale dormire e il cibo per nutrirsi. Anche in una città come Milano, dove negli ultimi mesi, complici gli effetti della pandemia, il numero diè salito a livelli preoccupanti. Basta pensare che in un solo mese, tra ottobre e novembre 2020, la Caritas ambrosiana ha registrato 672nuclei familiari che hanno richiesto la tessera per fare la spesa presso gli empori convenzionati. Il Covid ha acuito malesseri sociali e creatocon un impatto anche all'interno delleper i, più che sulla quantità sulla qualità degli ospiti che le ...