“Vi rendete conto cosa mi ha fatto?”. GF Vip, Dayane Mello è una furia dopo la diretta: lite epica nella notte con Rosalinda Cannavò (Di martedì 16 febbraio 2021) La povera Giulia Salemi ha vissuto un “tuti contro” coi fiocchi nella puntata di ieri, e chiaramente ovviamente non l’ha presa bene. Non solo gli scontati come Tommaso Zorzi, ma anche un’insospettabile Rosalinda si è unita al gruppetto e la sua scelta è stata tanto criticata da Dayane Mello, che dopo la puntata si è arrabbiata con la sua bff. “Non è bello quello che hai fatto. Eri sua amica e l’hai nominata. Da 3 mesi che fai un percorso con lei e poi l’hai nominata. Posso dirti quello che penso? Allora adesso mi aspetto che alla fine se saremo io e Zenga tu sceglierai lui e nominerai me? Non sto litigando, ma sto dicendo quello che penso. Lei era tua amica capito? Questo è quello che ha fatto anche con Sonia. Se non conta nulla arriverà il momento che nominerai me”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) La povera Giulia Salemi ha vissuto un “tuti contro” coi fiocchipuntata di ieri, e chiaramente ovviamente non l’ha presa bene. Non solo gli scontati come Tommaso Zorzi, ma anche un’insospettabilesi è unita al gruppetto e la sua scelta è stata tanto criticata da, chela puntata si è arrabbiata con la sua bff. “Non è bello quello che hai. Eri sua amica e l’hai nominata. Da 3 mesi che fai un percorso con lei e poi l’hai nominata. Posso dirti quello che penso? Allora adesso mi aspetto che alla fine se saremo io e Zenga tu sceglierai lui e nominerai me? Non sto litigando, ma sto dicendo quello che penso. Lei era tua amica capito? Questo è quello che haanche con Sonia. Se non conta nulla arriverà il momento che nominerai me”. ...

