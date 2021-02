Veronica Pivetti confessa: “Vivo con una donna, siamo una famiglia” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Veronica Pivetti si confessa a Di Più e svela del suo rapporto speciale con un’amica che le ha fatto dimenticare gli uomini. L’attrice Veronica Pivetti sta per tornare sul piccolo schermo con l’amatissima serie televisiva, arrivata ormai alla settima stagione, “Provaci ancora Prof 7“. Oggi si è confessata al settimanale Di Più svelando alcuni dettagli L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 17 febbraio 2021)sia Di Più e svela del suo rapporto speciale con un’amica che le ha fatto dimenticare gli uomini. L’attricesta per tornare sul piccolo schermo con l’amatissima serie televisiva, arrivata ormai alla settima stagione, “Provaci ancora Prof 7“. Oggi si èta al settimanale Di Più svelando alcuni dettagli L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

IMillilitro : Tweet di apprezzamento per i doppiaggi di Veronica Pivetti #Presadiretta - machefredfa2 : Veronica Pivetti - infoitcultura : Veronica Pivetti/ 'Paolo Conticini? Ci amiamo da anni!', una serata in love su Rai1.. - infoitcultura : Giordana, amica Veronica Pivetti/ 'Mi ha salvato, l'omosessualità non è un ripiego' - infoitcultura : Veronica Pivetti: età, altezza, peso, ex marito attore, la falsa ‘compagna’, figli, padre e madre famosi -