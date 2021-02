Verona, le condizioni di Colley e Kalinic dopo gli esami strumentali: il comunicato (Di martedì 16 febbraio 2021) Il Verona ha reso note le condizioni di Nikola Kalinic ed Ebrima Colley dopo gli esami strumentali a cui si sono sottoposti L’Hellas Verona ha reso note le condizioni di Nikola Kalinic ed Ebrima Colley dopo gli esami strumentali a cui si sono sottoposti. «Hellas Verona FC comunica che Ebrima Colley e Nikola Kalini? si sono sottoposti nelle scorse ore ad esami strumentali e visite specialistiche per appurare natura ed entità dei rispettivi infortuni. Ebrima Colley: postumi distrattivi al ginocchio sinistro con interessamento del legamento collaterale mediale. Nikola ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 febbraio 2021) Ilha reso note ledi Nikolaed Ebrimaglia cui si sono sottoposti L’Hellasha reso note ledi Nikolaed Ebrimaglia cui si sono sottoposti. «HellasFC comunica che Ebrimae Nikola Kalini? si sono sottoposti nelle scorse ore ade visite specialistiche per appurare natura ed entità dei rispettivi infortuni. Ebrima: postumi distrattivi al ginocchio sinistro con interessamento del legamento collaterale mediale. Nikola ...

