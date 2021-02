Varianti, l’infettivologo Antonio Cassone: “Temo l’evoluzione del virus. Contagi alti e vaccini in ritardo favoriscono le mutazioni” (Di martedì 16 febbraio 2021) Le Varianti di Sars-Cov2 preoccupano. E quella inglese non solo è più Contagiosa, ma secondo un’inchiesta scientifica voluta dal governo Usa e alcuni governi europei “uccide di più”. Così il Comitato tecnico scientifico e l’Istituto superiore di sanità chiedono al governo “misure più severe. Come in altri Paesi dell’Ue”, mentre il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha innalzato il livello di rischio in Europa. In questa situazione “il virus circola ancora efficientemente e noi vacciniamo ancora poco e lentamente” dice Antonio Cassone, già direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, e membro dell’American Academy of Microbiology. Non solo. I tre vaccini approvati “soffrono una rimarchevole riduzione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Ledi Sars-Cov2 preoccupano. E quella inglese non solo è piùosa, ma secondo un’inchiesta scientifica voluta dal governo Usa e alcuni governi europei “uccide di più”. Così il Comitato tecnico scientifico e l’Istituto superiore di sanità chiedono al governo “misure più severe. Come in altri Paesi dell’Ue”, mentre il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha innalzato il livello di rischio in Europa. In questa situazione “ilcircola ancora efficientemente e noiamo ancora poco e lentamente” dice, già direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, e membro dell’American Academy of Microbiology. Non solo. I treapprovati “soffrono una rimarchevole riduzione di ...

