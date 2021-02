HuffPostItalia : Covid, avanza il partito del lockdown. Le varianti fanno paura - fattoquotidiano : Covid, Galli a Tv2000: “Lockdown totale? Inevitabile la soluzione proposta da Ricciardi. Con le nuove varianti avre… - repubblica : L'infettivologo Massimo Galli: 'Ho il reparto invaso dalle nuove varianti del Covid. Presto problemi più seri, serv… - news_mondo_h24 : Varianti Covid, le nuove indicazioni del Ministero sui test rapidi antigenici - bertolire : RT @pistelligoffr: Nessuno crede che le varianti Covid siano da sottovalutare. La sovra-esposizione di virologi-epidemiologi&co e le loro c… -

Ultime Notizie dalla rete : Varianti Covid

... nuove mutazioni e conseguentisembrano avere origine anche negli Stati Uniti, dove ricercatori stanno indagando la possibilità che vi siano fino a sette nuoveoriginate appunto ..."C'è chiaramente qualcosa in ballo con questa mutazione", ha detto al New York Times Jeremy Kamil della Louisiana State University e coautore dello . - -La variante inglese del virus Sars-CoV-2 è considerata più contagiosa ed è stata identificata nell’88% delle 16 Regioni analizzate. Lo studio dell'Iss ...Lo stesso Galli infatti starebbe insistendo per un lockdown totale – Sono momenti di grande incertezza quelli che si stanno vivendo in Italia a causa dell’andamento instabile del Covid. Da un lato il ...