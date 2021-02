Variante inglese: sintomi, letalità, efficacia dei vaccini e cosa possiamo fare per evitare il contagio (Di martedì 16 febbraio 2021) La mutazione identificata con la sigla B.1.1.7 spaventa soprattutto per la sua maggiore trasmissibilità. I dati sull'aumento del rischio di ospedalizzazione e morte sono ancora preliminari e da ... Leggi su today (Di martedì 16 febbraio 2021) La mutazione identificata con la sigla B.1.1.7 spaventa soprattutto per la sua maggiore trasmissibilità. I dati sull'aumento del rischio di ospedalizzazione e morte sono ancora preliminari e da ...

ladyonorato : Questo allarmismo con gli appelli a “misure rafforzate” per fermare la “variante inglese” sono l’ennesima prova di… - emenietti : con quasi il 18 per cento di prevalenza della 'variante inglese' litighiamo sugli impianti sciistici, ok ?? - SkyTG24 : Covid, boom di contagi a Pescara: “65% dovuto a variante inglese, ricoverati anche 30enni” - FabryWrath : RT @SforzaFogliani: ??????Fateci caso. C’è la variante inglese, la variante brasiliana e così via per il mondo. Non c’è mai stato il virus cin… - elenafrati : RT @Zippo88lrr: Anche in #Svizzera apertura impianti non ha portato nulla, anzi. Da metà dicembre, nonostante lo scoppio della variante ing… -