Variante inglese, il fisico Parisi: “Un migliaio di morti al giorno se non aumentiamo le restrizioni” (Di martedì 16 febbraio 2021) “Se le misure di contenimento rimanessero uguali a quelle attuali, la vecchia Variante rimarrebbe circa costante e ci sarebbero tutti i casi aggiuntivi indotti dalla nuova Variante. In altri termini, nel giro di poche settimane avremmo un raddoppio dei casi che, unito alla stimata maggiore gravità della malattia, porterebbe il numero dei morti a circa un migliaio al giorno, anche perché la vaccinazione delle persone a rischio sarebbe lontana dall’essere terminata. C’è una corsa disperata tra la nuova Variante che avanza e la vaccinazione che ci protegge; il virus la sta vincendo: dobbiamo guadagnare tempo prezioso rallentandolo”. Questa una parte delle previsioni di Giorgio Parisi, presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei e vincitore del prestigioso Wolf Prize ... Leggi su sportface (Di martedì 16 febbraio 2021) “Se le misure di contenimento rimanessero uguali a quelle attuali, la vecchiarimarrebbe circa costante e ci sarebbero tutti i casi aggiuntivi indotti dalla nuova. In altri termini, nel giro di poche settimane avremmo un raddoppio dei casi che, unito alla stimata maggiore gravità della malattia, porterebbe il numero deia circa unal, anche perché la vaccinazione delle persone a rischio sarebbe lontana dall’essere terminata. C’è una corsa disperata tra la nuovache avanza e la vaccinazione che ci protegge; il virus la sta vincendo: dobbiamo guadagnare tempo prezioso rallentandolo”. Questa una parte delle previsioni di Giorgio, presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei e vincitore del prestigioso Wolf Prize ...

ladyonorato : Questo allarmismo con gli appelli a “misure rafforzate” per fermare la “variante inglese” sono l’ennesima prova di… - agorarai : 'Premetto che il lockdown sarebbe stato necessario a Natale. La variante inglese in 15 giorni passa dal 10% al 60%… - fattoquotidiano : Variante inglese, il fisico Parisi: “Nel giro di poche settimane un migliaio di morti al giorno se non aumentiamo l… - rudy_matrix : RT @Zippo88lrr: Anche in #Svizzera apertura impianti non ha portato nulla, anzi. Da metà dicembre, nonostante lo scoppio della variante ing… - Walter00365070 : @myrtamerlino Se non vi è ancora chiaro, i virologi sono preoccupati per la variante inglese molto più potente di q… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante inglese Covid, limitazioni entrata e uscita provincia Ancona

...Regione Marche Francesco Acquaroli dopo il sensibile aumento di contagi nella provincia in 'controtendenza' con il resto del territorio regionale e la presenza di numerosi casi di variante inglese. ...

Variante inglese Covid, Ancona zona rossa

... soprattutto in riferimento alla variante inglese, sul territorio anconetano e nel resto della nostra regione. La situazione epidemiologica è sotto costante monitoraggio, vi terrò aggiornati se ...

Variante inglese, brasiliana e sudafricana: cosa bisogna sapere (dai sintomi ai rischi) Il Messaggero Covid – Variante inglese: a Parma 8 casi

L’Emilia-Romagna ha concluso il primo studio sulla diffusione della cosiddetta “variante inglese” del Coronavirus: dei 204 campioni su cui è stata - ParmaPress24 ...

Covid, limitazioni entrata e uscita provincia Ancona

ANCONA, 16 FEB - "Da domani mattina alle ore 8 fino alle ore 24 di sabato, sono limitati gli spostamenti da e per la provincia di Ancona, salvi spostamenti per comprovate esigenze lavorative, motivi d ...

...Regione Marche Francesco Acquaroli dopo il sensibile aumento di contagi nella provincia in 'controtendenza' con il resto del territorio regionale e la presenza di numerosi casi di. ...... soprattutto in riferimento alla, sul territorio anconetano e nel resto della nostra regione. La situazione epidemiologica è sotto costante monitoraggio, vi terrò aggiornati se ...L’Emilia-Romagna ha concluso il primo studio sulla diffusione della cosiddetta “variante inglese” del Coronavirus: dei 204 campioni su cui è stata - ParmaPress24 ...ANCONA, 16 FEB - "Da domani mattina alle ore 8 fino alle ore 24 di sabato, sono limitati gli spostamenti da e per la provincia di Ancona, salvi spostamenti per comprovate esigenze lavorative, motivi d ...