Variante inglese, il fisico Parisi: “Nel giro di poche settimane un migliaio di morti al giorno se non aumentiamo le restrizioni” (Di martedì 16 febbraio 2021) Cosa succederà se le misure anti-Covid pensate per combattere la Variante inglese rimarranno identiche a quelle attuali? “Nel giro di poche settimane avremmo un raddoppio dei casi che, unito alla stimata maggiore gravità della malattia, porterebbe il numero dei morti a circa un migliaio al giorno“. Di nuovo mille decessi ogni 24 ore: è questa la previsione di Giorgio Parisi, presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei e tra i fisici più autorevoli al mondo, vincitore del prestigioso Wolf Prize per la Fisica 2021. In un blog per l’Huffington Post chiede di intervenire subito per aumentare le restrizioni. “L’obiettivo è riportare velocemente il numero di casi giornalieri al di sotto dei 5000“, spiega ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Cosa succederà se le misure anti-Covid pensate per combattere larimarranno identiche a quelle attuali? “Neldiavremmo un raddoppio dei casi che, unito alla stimata maggiore gravità della malattia, porterebbe il numero deia circa unal“. Di nuovo mille decessi ogni 24 ore: è questa la previsione di Giorgio, presidente dell’Accademia Nazionale dei Lincei e tra i fisici più autorevoli al mondo, vincitore del prestigioso Wolf Prize per la Fisica 2021. In un blog per l’Huffington Post chiede di intervenire subito per aumentare le. “L’obiettivo è riportare velocemente il numero di casi giornalieri al di sotto dei 5000“, spiega ...

Pessime notizie dagga Gran Bretagna: è coperta una nuova variante inglese del coronavirus, che potrebbe sfuggire ai vaccini utilizzati contro il covid. Denominata B.1.525, è stata trovata in 33 persone anche se il dato potrebbe essere sottostimato. A ...

Il motivo ovviamente è legato al Coronavirus , per contenere quanto più possibile i contagi, soprattutto con in circolo la variante inglese . Una vera e propria batosta per chi lavora nel settore, ...

E' stata pubblicata dall'Istituto Superiore di Sanità la relazione tecnica della prima indagine sulla variante inglese del virus SARS-CoV-2. Il risultato dell'indagine, condotta dall’Istituto Superior ...

Ecco la nuova variante inglese. In Gran Bretagna fino a questo momento ne sarebbero stati identificati solo 32 casi ma subito è finita in un report dell’Università di Edimburgo con il nome di B1525. C ...

