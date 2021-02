Variante inglese: cosa cambia rispetto al solito, i sintomi e i rischi che comporta (Di martedì 16 febbraio 2021) La scoperta, l’identificazione e la lotta al Sars-Cov-2 hanno posto l’umanità davanti alla necessità di fronteggiare una realtà patogena del tutto nuova e di doverlo fare in fretta, perché il virus minacciava non una sola area del pianeta o un ristretto nucleo comunitario, ma l’interezza della razza umana. Se i primi mesi di pandemia sono però serviti a conoscere questo virus e ad identificare metodi di difesa per affrontarlo, con il passare del tempo Sars-Cov-2 ha fatto ciò che tutti i virus (ed in particolare i coronavirus) fanno per sopravvivere: è mutato. Oggi una delle mutazioni del virus, la cosiddetta Variante inglese, sembra essere esplosa in diversi Paesi, portando nuove domande e nuovi ostacoli da superare. Variante inglese: cosa cambia rispetto al ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 16 febbraio 2021) La scoperta, l’identificazione e la lotta al Sars-Cov-2 hanno posto l’umanità davanti alla necessità di fronteggiare una realtà patogena del tutto nuova e di doverlo fare in fretta, perché il virus minacciava non una sola area del pianeta o un ristretto nucleo comunitario, ma l’interezza della razza umana. Se i primi mesi di pandemia sono però serviti a conoscere questo virus e ad identificare metodi di difesa per affrontarlo, con il passare del tempo Sars-Cov-2 ha fatto ciò che tutti i virus (ed in particolare i coronavirus) fanno per sopravvivere: è mutato. Oggi una delle mutazioni del virus, la cosiddetta, sembra essere esplosa in diversi Paesi, portando nuove domande e nuovi ostacoli da superare.al ...

