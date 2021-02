Variante inglese, brasiliana e sudafricana: ecco sintomi, contagio e misure di protezione (Di martedì 16 febbraio 2021) La del è più contagiosa dal 30% al 50% rispetto ad altre in circolazione, sostiene il gruppo di esperti britannico del New and emerging respiratory virus threats advisory group che assiste il nella ... Leggi su leggo (Di martedì 16 febbraio 2021) La del è piùsa dal 30% al 50% rispetto ad altre in circolazione, sostiene il gruppo di esperti britannico del New and emerging respiratory virus threats advisory group che assiste il nella ...

ladyonorato : Questo allarmismo con gli appelli a “misure rafforzate” per fermare la “variante inglese” sono l’ennesima prova di… - HuffPostItalia : 'Fra 15 giorni la variante inglese sarà prevalente, abbassare ora l'Rt' - RobertoBurioni : In Israele il vaccino a mRNA sta funzionando sul campo in maniera eccellente. Sbrighiamoci o finiremo nei guai con… - stefano_gatto97 : RT @Tg3web: A un anno dall'inizio della pandemia, a far paura è soprattutto la variante inglese che si propaga molto rapidamente, forse è p… - duppli : ?? Volevo fare il catantante, della variante inglese ?? -