Variante inglese, Bassetti: "Pensiamo di fermare le varianti se chiudiamo 15 giorni?" (Di martedì 16 febbraio 2021) Se il Cts è ormai l'organo sanitario ufficiale, tuttavia il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, è indubbiamente uno dei massimi esperti maggiormente cercati dai media, in virtù dei suoi commenti, puntualmente 'liberi', non decodificati da dettami politici o di altra specie. Dunque anche oggi, intervenendo su La7, il noto infettivologo ligure è stato chiamato a dire la sua rispetto all'idea di un imminente stop generale cautelativo: "Lockdown? Sì ma solo se sappiamo fare 7-8 milioni di vaccinazioni in 15 giorni. Altrimenti, cosa chiudiamo a fare?". Bassetti: "Pensiamo di fermare le varianti covid se chiudiamo 15 giorni?"

